Alkohol am Steuer: 50-Jähriger verursacht Unfall in Kötz

Am 13.09.2024 gegen 13.40 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw die Straße „Weiherle“. Hierbei übersah er laut Polizeiangaben eine von links kommende 20-jährige Autofahrerin. In Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die 20-Jährige leicht verletzt, zudem entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Wie die Polizei aus Günzburg weiter mitteilt, ergab bei dem 50-Jährigen ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von umgerechnet knapp über 0,3 Promille. In Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums eingeleitet. (AZ)

Ralf Gengnagel