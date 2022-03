Kötz

Kötz beschließt Bauantrag für den neuen Bauhof

Im Norden von Großkötz wird in den kommenden Monaten ein neuer Bauhof errichtet.

Plus Eine Architektin empfiehlt die frühzeitige Ausschreibung der Arbeiten für das Projekt in Kötz mit 1,355 Millionen Euro. So sieht der Zeitplan aus.

Von Irmgard Lorenz

Jetzt soll es nicht nur mit dem Bauantrag für den gemeindlichen Bauhof in Kötz flott weitergehen, auch die Ausschreibungen für den Neubau soll die Gemeinde möglichst frühzeitig vornehmen. Das hat die Vertreterin des planenden Büros Schuster Engineering aus Neuburg/Kammel den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung dringend empfohlen.

