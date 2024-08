Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen in Kötz und Silheim

Zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Personen ist es am Mittwoch und Donnerstag gekommen. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer kam am frühen Donnerstag gegen fünf Uhr, offenbar aufgrund von Übermüdung, so die Polizei, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn der Ulmer Straße in Kötz ab und fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen dort befindlichen Stadel. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt, da er sich eine Schnittverletzung an der Hand zuzog. Am Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Gegen den Fahrer leitete die Polizei Günzburg ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Am Mittwoch ereignete sich im Ortsteil Silheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Zollstraße in Richtung Kissendorf unterwegs, so berichten die Beamten weiter. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links über die Fahrbahnmitte und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 24-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen trugen Prellungen im Bereich des Oberkörpers davon und kamen jeweils mit dem Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall massiv beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf etwa 20.000 Euro. (AZ)