Kötz

06:30 Uhr

Corona ist für Kötz eine finanzielle Herausforderung

Die Gemeinde Kötz hat viel Geld für die Kinderbetreuung ausgegeben, unter anderem für den Hort in Großkötz (Bild) und den Neubau des Kindergartens in Kleinkötz. Das sind Investitionen in die Zukunft der Gemeinde.

Plus Auch wenn die finanzielle Lage trotz Corona stabil ist, sagt die Kötzer Kämmerin Silvia Quenzer: "Wir sind noch lange nicht durch". Auch für 2022 rät sie dringend zur Sparsamkeit.

Von Irmgard Lorenz

Ein etwas detaillierterer Blick auf die Jahresrechnung 2020 hat es deutlich gezeigt: Die Pandemie wirkt sich auch auf die kommunalen Finanzen aus. So waren im Haushaltsjahr 2020 zwei Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen eingeplant, verbuchen konnte Kämmerin Silvia Quenzer aber nur knapp 1,36 Millionen Euro. "Ein ganz schöner Einbruch", sagte sie in der letzten Gemeinderatssitzung 2021, als sie den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung den Räten zur Kenntnisnahme vorlegte. Mit einer Zuweisung in höhe von knapp 467.000 Euro vom Freistaat habe man die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer aber doch "ganz gut kompensieren können", so Quenzer.

