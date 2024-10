Fünf Jahre ist es her, als der Gemeinderat Kötz beschloss, aus dem Haus, in dem die Geschichte des heutigen Weltunternehmens Alko begonnen hat, zu einem Dorfgemeinschaftshaus umzubauen. Diese Pläne haben sich zwischenzeitlich geändert - zum Glück für die Sparkasse Schwaben-Bodensee. Denn sie ist jetzt mit ihrer Geschäftsstelle in das historische Gebäude umgezogen.

