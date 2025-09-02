Das THW Günzburg setzt ein Zeichen für den Umweltschutz

„Wälder sind ein natürlicher Katastrophenschutz“ – mit diesen Worten leitete der Ortsbeauftragte des THW Günzburg, Karlheinz Roßner, den Spezial-Einsatz für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer am vergangenen Sonntag ein. Aus dieser Motivation heraus und als symbolischer Beitrag zum Umweltschutz beteiligte sich das Technische Hilfswerk Günzburg an der aktuellen Baumpflanz-Challenge.

Um möglichst vielen Menschen mit dem Baum eine Freude zu bereiten, wählte das THW in Absprache mit der Gemeinde Kötz die Grundschule in Großkötz als Standort für den Baum aus. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen aus, um den vier Meter langen, 200 Kilogramm schweren Baum an seinen Zielort zu transportieren. Mit vereinten Kräften hoben die Helfer ein großes Pflanzloch aus, luden den Baum vom Kipplaster ab und setzen ihn in das Pflanzloch ein. Anschließend durften auch die Helfer von Morgen mit anpacken und den Baum kräftig wässern.

Die Helferinnen und Helfer führten diesen besonderen Einsatzauftrag mit Freude aus und konnten somit einen kleinen Beitrag zur Umwelt leisten. Bilder und Videos von der Aktion finden sich auf dem Facebook- und Instagram-Account des THW Günzburg. Ein großer Dank geht an die Gemeinde Kötz für die gute Zusammenarbeiten und Ferdinand Munk sowie dem THW-Helferverein Günzburg für die Kostenübernahme des Baumes.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!