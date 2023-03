Gemeinschaftsversammlung Kötz beschließt nur den halben Haushaltsplan

Plus Noch bevor der neue VG-Sitz ganz abbezahlt ist, wird über einen Um- und Anbau unter anderem für Büros gesprochen. Das führte zu Diskussionen über den Etat.

Der Kredit aus dem Jahr 2016 für den neuen Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Kötz im ehemaligen Großkötzer Raiffeisengebäude soll 2025 abbezahlt sein. Aber im neuen Doppelhaushalt sind für 2024 schon mal 1,3 Millionen Euro für einen Um- und Anbau eingestellt. Man brauche auf jeden Fall mehr Büros, unter anderem für den Bubesheimer Bürgermeister Gerhard Sobczyk, sagte Kämmerin Silvia Quenzer. Im Vorbericht zum Doppeletat ist von einem Trauungs- und Sitzungssaal im ersten Obergeschoss zu lesen, im bestehenden Sitzungssaal im Dachgeschoss sollen weitere Büros entstehen. Im Erdgeschoss ist eine Garage für die Fahrräder der Mitarbeitenden und die Abfalltonnen vorgesehen.

Über das Bauvorhaben sollte im nichtöffentlichen Sitzungsteil gesprochen werden, aber die Architekten Hermann Spiegler und Bastian Schmitt wurden kurz nach Sitzungsbeginn schon in den Feierabend entlassen. Michael Seitz hatte die Vertagung dieses Punktes beantragt und damit eine Diskussion über die Haushaltsgestaltung ausgelöst. Soll im VG-Haushalt vorsorglich Geld eingeplant werden für eine Maßnahme, die in den Räten der Mitgliedsgemeinden Kötz und Bubesheim noch nicht diskutiert worden ist? Die Meinungen gingen auseinander.