E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in Kötz erwischt

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer war Montagnacht gegen 1 Uhr auf dem Radweg an der B16 unterwegs, als er von zwei Polizeibeamten angehalten und kontrolliert wurde. Den Beamten fielen drogen- und alkoholtypischen Auffälligkeiten auf. Auf Aufforderung führte dieser zunächst einen freiwilligen Alkoholtest durch. Laut Angaben der Polizei betrug der Wert knapp unter 0,5 Promille. Ein darauffolgender, ebenfalls freiwilliger Drogenvortest, reagierte zudem positiv auf Kokain, wie die Polizei weiter mitteilt.

Polizei aus Günzburg leitet Ermittlungsverfahren ein

Die Polizeibeamten hinderten den jungen Mann an der Weiterfahrt und ordneten eine Blutabnahme im Kreiskrankenhaus an. Aufgrund des eigenartigen Verhaltens des 18-Jährigen und der Tatsache, dass dieser scheinbar etwas hinter den Streifenwagen der Beamten warf. Die Polizisten fanden ein Tütchen mit Kokain, welches in Papier gewickelt war. Hinsichtlich des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei. Bezüglich der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln folgen für den Mann, abhängig vom Ergebnis der Blutuntersuchung, ein Bußgeld und Fahrverbot. (AZ)