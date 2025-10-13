Der Schritt vom Studium ins Referendariat ist für viele angehende Lehrkräfte aufregend und mit vielen Fragen verbunden. Um diesen Übergang zu erleichtern, lud die Junge KEG auch 2025 wieder in der letzten Ferienwoche vor Schulbeginn zu ihrer Veranstaltung „Fit fürs Referendariat“ in die Grundschule Kötz im Landkreis Günzburg ein. 19 zukünftige Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Schwaben nutzten das Angebot, um sich Tipps für die ersten Unterrichtswochen zu holen und Kontakte zu knüpfen. Nach der Begrüßung durch Lara Jaskolka (Junge KEG Günzburg) und der 2. KEG-Kreisvorsitzenden Anna-Maria Högg startete das Programm mit einem kurzen fachlichen Input.

Anna-Maria Högg, Referentin für digitale Bildung, stellte vor, wie digitale Werkzeuge den Unterricht bereichern können – von praktischen Apps für den Schulalltag bis hin zu innovativen Tools für interaktives Lernen. Anschließend stand die Praxis im Mittelpunkt: In mehreren Workshops erhielten die Teilnehmenden konkrete Unterrichtsideen, Materialien und Methoden, die sich sofort einsetzen lassen.

Daneben blieb viel Raum für Austausch über Erwartungen, Erfahrungen und die ersten Einsatzorte. Bei einem gemeinsamen Imbiss fanden viele Gespräche in lockerer Atmosphäre statt. Am Ende gingen die jungen Lehrkräfte gestärkt und motiviert nach Hause, mit dem guten Gefühl, nicht alleine in ihr Referendariat zu starten. Ein großer Dank gilt dem engagierten Team der Jungen KEG aus Günzburg, Neu-Ulm und dem Unterallgäu, für diese erfolgreiche Veranstaltung 2025.

