Glaube und Hoffnung finden Ausdruck in erstrahlender Klangpracht

Am zweiten Adventssonntag lud das Blasorchester Kötz zu einem festlichen Kirchenkonzert in die Großkötzer Pfarrkirche St. Peter und Paul ein. Dieses bot den würdigen Rahmen, die bisherige Dirigentin Jasmin Zimmer gebührend zu verabschieden und gleichzeitig den seit Herbst im Amt stehenden neuen musikalischen Leiter Dominik Seibold feierlich vorzustellen. Mit einem erlesenen Programm aus Werken unterschiedlichster Epochen gelang diesem ein beeindruckendes Debüt. Moderiert von Cornelia Stöckle und dargeboten von fast 60 Musikerinnen und Musikern, begann das Konzert mit Richard Strauss' „Allerseelen“, das sowohl die allgegenwärtige Vergänglichkeit, aber auch tiefe Hoffnung thematisiert. Jasmin Zimmer führte das Orchester hier ein letztes Mal und übergab danach symbolisch an Dominik Seibold, der mit der klangvollen Ouvertüre „Valhalla“ von James L. Hosay ein kraftvolles Ausrufezeichen setzte. Das Stück, inspiriert von Richard Wagner, beeindruckte mit majestätischen Fanfaren und imposantem Finale. Emotionale Tiefe brachte „Bist du bei mir“, ein musikalisches Juwel, das durch seine schlichte Schönheit direkt seinen Weg in die Herzen der Zuhörer fand. Philip Sparkes „The Sun Will Rise Again“, ein Werk, das den Opfern des Erdbebens und Tsunamis in Japan gedenkt, symbolisierte mit dramatischen Klängen und hoffnungsvollen Passagen die Stärke des menschlichen Geistes. Die Filmmusik zu „Brave“ entführte die Besucher in die mystischen schottischen Highlands und zeigte die klangliche Vielfalt des Orchesters. Den Höhepunkt bildete Thiemo Kraas' „Mosaichoralmente“, das auf einem Bach-Choral basiert und mit tiefgreifender Feierlichkeit endete. Mit diesem Werk entfalteten die Instrumentalisten noch einmal ihre volle Leidenschaft. Vereinsvorsitzender Ulrich Stöckle dankte dem Publikum, dessen Spenden dem Musikernachwuchs zugutekommen werden. Nach langem und begeistertem Applaus erfüllte die Zugabe „Irish Tune from County Derry“ die Kirche mit andächtiger Stille und Frieden. Text: Philipp Klotz/Foto: Johann Brandner

