Ist nachts Tempo 30 auf der B16 in Kleinkötz denkbar?

Plus Vor allem in Kleinkötz sind die Anwohner von Bahnhofstraße und Hauptstraße durch Verkehrslärm enorm belastet. Eine Untersuchung nennt Lärmwerte und macht Vorschläge.

Die geplante und sehr umstrittene Umfahrung von Ichenhausen und Kötz würde nach den Berechnungen von Claudia Zimmermann an einigen neuralgischen Punkten eine deutliche Verbesserung bringen. Die hohe Belastung durch den Durchgangsverkehr in Kleinkötz "würde sich fast nur durch die Umfahrung lösen", sagte sie bei der Vorstellung des Verkehrskonzepts für die Gemeinde Kötz. Gerade die B16 sei mit über 67 Dezibel tags und über 57 Dezibel nachts stark belastet, ebenso die Bahnhofstraße mit über 57 Dezibel nachts.