Jogger wird beim Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße GZ 4 ist ein 50-jähriger Jogger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 14.10 Uhr. Eine 59-jährige Autofahrerin war von Bubesheim in Richtung Kötz unterwegs, gleichzeitig joggte der 50-jährige Mann auf dem Geh- und Radweg entlang der Straße in entgegengesetzter Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Jogger plötzlich und ohne erkennbaren Grund über den Grünstreifen auf die Fahrbahn, vermutlich um diese zu überqueren. Die Autofahrerin leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Jogger erlitt lebensgefährliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-jährige Frau erlitt einen Schock. Eine Jour-Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Günzburg, mehr als 30 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Bubesheim und Günzburg, eine Besatzung des Rettungsdienstes, ein Notarzt sowie das Kriseninterventionsteam waren vor Ort. Ein Rettungshubschrauber landete kurzzeitig an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle über drei Stunden gesperrt. (AZ)