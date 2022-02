Kötz bewirbt sich mit drei Projekten bei der Radoffensive

Plus Auch im ländlichen Bereich soll der Fahrradverkehr gestärkt werden. Die Hoffnung der Gemeinde Kötz ruht auf dem Rüberradelweg.

Nicht nur im städtischen, sondern auch im ländlichen Umfeld sollen mehr Menschen tägliche Wege beispielsweise zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad erledigen. Die bayerische Bauministerin Kerstin Schreyer wirbt deshalb für die „Radoffensive Klimaland Bayern“, die hohe Zuschüsse beim Bau von Radwegen in Aussicht stellt. Der Kötzer Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, drei Projekte für das Programm einzureichen. Einen deutlichen Gewinn an Sicherheit für Radler, die zwischen Großkötz und Schneckenhofen unterwegs sind, soll ein 1,58 Kilometer langer Radweg zwischen Großkötz den dem Bibertaler Ortsteil bringen, der über schon bestehende Feldwege und durch Privatwald verlaufen würde.