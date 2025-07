Positiv auf Kokain: Polizei zieht in Günzburg 42-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr

In Günzburg hat eine Streife der Polizei am Montagmittag ein Fahrzeug zur Kontrolle angehalten. Dabei habe die Überprüfung der beiden Fahrzeuginsassen ergeben, dass der Beifahrer im Rahmen eines europäischen Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Im benachbarten Ausland soll er mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen sein. Der 37-Jährige wurde verhaftet und am Folgetag dem Gericht vorgeführt.

Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen

Des Weiteren konnte der 42-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem stellten die Beamten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest: Ein Drogentest schlug positiv auf Kokain an. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt. (AZ)