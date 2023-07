Brand im Kindergarten: In der Not erkennen die Menschen, was wichtig ist

Plus Die große Welle der Hilfsbereitschaft nach dem Brand des Günzburger Kindergartens Heilig-Geist zeigt, dass die Sozialgemeinschaft funktioniert.

Der Brand des Heilig-Geist-Kindergartens in Günzburg vor fünf Tagen hat seine schockierende Wirkung nicht verloren. Die Zerstörung ist nicht nur für die Kinder unfassbar. Viele Menschen hat das Ereignis emotional berührt. Über den Landkreis hinaus ist in wenigen Stunden eine Welle der Hilfsbereitschaft entstanden, die Kinder und Mitarbeiter der Einrichtung emotional gleichermaßen trägt. Worten sind Taten gefolgt. Der Kindergarten wurde mit Sachspenden überhäuft, ein Spendenaufruf des Elternbeirats ging am Wochenende viral und löste damit kurzfristige Finanzierungsfragen.

Etliche Unternehmen haben Geldspenden versprochen, die in Kürze auf dem Konto des Kindergartens eingehen sollen. Für die Leiterin der Einrichtung, Lena Höh, bleibt auch der unermüdliche Einsatz der Ersthelfer in den frühen Samstagmorgenstunden im Gedächtnis haften. Die etwa 110 Feuerwehrkräfte leisteten schier Unglaubliches. Bis zur Erschöpfung arbeiteten die Frauen und Männer mit Atemschutz unter schwierigen Bedingungen. Einer schlafenden Bewohnerin der Hausmeisterwohnung rettete die Feuerwehr so das Leben, eine Feuerwehrfrau wurde beim Einsatz verletzt.

