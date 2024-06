Nach Eklat im Gemeinderat: Die Leidtragenden sind die Haldenwanger

Plus Der Streit zwischen Bürgermeisterin und Gemeinderat erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Fronten scheinen verhärtet. Dabei gäbe es gemeinsam viel zu tun.

Was ist da bloß in Haldenwang los? Fast geschlossen haben die Ratsmitglieder am Mittwoch den Sitzungssaal verlassen, nachdem zuvor ein Brief an die Bürgermeisterin verlesen wurde. Es ist der bisherige Höhepunkt eines seit vielen Monaten schwelenden Streits zwischen der Bürgermeisterin und ihrem Gremium. Die Ratsmitglieder um den Zweiten Bürgermeister Michael Straub haben unmissverständlich klargemacht, dass sie nicht an der Sitzung teilnehmen wollen, wenn Punkte, die sie für wichtig erachten, nicht auf die Tagesordnung kommen. Danach sind sie gegangen und ließen Bürgermeisterin Doris Egger und ein weiteres Gemeinderatsmitglied zurück, das nach eigenem Bekunden nichts von der Sache gewusst hatte.

Die Liste der Dinge, bei denen die Gemeinderäte den Eindruck haben, dass sie nie oder nichts ausreichend besprochen werden, ist lang. Unter anderem steht darauf der Hochwasserschutz für Haldenwang und Konzenberg. Die vergangenen Wochen mit der Jahrhundertflut im Landkreis Günzburg und ihren verheerenden Folgen haben deutlich gemacht, wie wichtig und akut gerade dieses Thema ist. Die vergangenen Wochen haben aber auch eines ganz deutlich gezeigt: Wenn es um Katastrophen geht – und selbstverständlich nicht nur dann – geht es nur voran, wenn alle am gleichen Strang ziehen.

