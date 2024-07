Suche nach Feuerwehrmann: Helfer müssen wissen, worauf sie sich einlassen

Ein junger Mensch, der nur helfen wollte, wurde mutmaßlich Opfer einer Naturgewalt. Die Geschichte des vermissten Feuerwehrmanns aus Offingen bewegt den Markt und den Landkreis noch immer. Freunde, Familie und Kameraden des 23-Jährigen vermissen ihn seit fast sieben Wochen. Deswegen ist es nachvollziehbar, wenn sie Klarheit wollen und gleichzeitig umso bewegender, dass so viele Personen ihre Hilfe anbieten, wenn der junge Mann am Samstag in einer konzertierten Aktion gesucht werden soll. Dennoch muss man festhalten: Eine solche private Aktion ist gefährlich und birgt Risiken. Zwar sollen ausgebildete Taucher nach dem Vermissten suchen, doch wer übernimmt die Verantwortung dafür, dass niemand zu Schaden kommt?

Sophia Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vermisstensuche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis