Welterbe verpflichtet: Der Archäopark muss erhalten bleiben

Plus Ende des Jahres soll der Archäopark Vogelherd in Niederstotzingen schließen. Die Hilferufe der Stadt werden seit Jahren nicht gehört. Der Staat muss handeln.

Hand aufs Herz: Wie viele der aktuell 51 deutschen Welterbestätten fallen Ihnen auf Anhieb ein? Wie viele haben Sie selbst schon besucht? Und welche ist die Ihrem Aufenthaltsort nächstliegende? Falls Sie in unserer Region nahe der bayerischen Landesgrenze leben, lautet die Antwort auf die dritte Frage: Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb mit ihren Fundstätten im Ach- und Lonetal sowie ihren Präsentationsorten, deren wohl spektakulärster, auf jeden Fall aber erlebenswertester der Archäopark Vogelherd ist. Oder bald war, denn am 31. Dezember 2022 soll dort Schluss sein.