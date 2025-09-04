Auf dem Weg zur Bike Week: Elf Motorradfahrer nach Kontrolle in Leipheim angezeigt

Eines der berühmtesten Motorradtreffen der Welt bringt alljährlich laut Polizei Hunderttausende Motorradfans zur „European Bike Week“ an den Faaker See in Kärnten (Österreich). Bikes unterschiedlichster Bauarten, Marken und „Styles“ – um im Szene-Jargon zu bleiben – sind heuer vom 2. bis 7. September dort zu bewundern. Natürlich sind Campingplätze und alle weiteren Unterkünfte im Umkreis der nahegelegenen Stadt Villach und um den See herum restlos ausgebucht. Eine der Haupt-Anreiserouten für die Biker führt von West- und Nordeuropa über die Autobahn A8 vom Kreuz Elchingen in Richtung München und Salzburg. Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, durch gezielte Kontrollaktionen die Verkehrssicherheit der nach Kärnten fahrenden Biker und ihrer Maschinen zu prüfen und nötigenfalls zu verbessern.

