Ist Trompetenunterricht im Rathaus angebracht?

Die Musikschule Kötz-Bubesheim sucht in Bubesheim dringend einen Raum für Instrumentalunterricht für zwei Stunden am Mittwochnachmittag. Im Bubesheimer Musikheim ist eine Doppelbelegung nicht möglich, Unterricht in Kötz soll vermieden werden. Ein entsprechender Antrag landete im Gemeinderat und führte zu einer kontroversen Diskussion. Welche Idee Bürgermeister Gerhard Sobczyk ins Spiel brachte.

Gemeinderat Christoph Oberauer hatte sich auf die Suche nach einem geeigneten Raum gemacht und herausgefunden, dass ein Zimmer im Untergeschoss des Rathauses, in dem sowieso schon die musikalische Früherziehung für die Kinder der Kita St. Anna im Rahmen der Musikschule stattfindet, dafür geeignet sei. Oberauer stellte einen schriftlichen Antrag bei der Gemeinde, über den der Gemeinderat abstimmen sollte: Mittwochs von 16 bis 18 Uhr, vorerst für das Schuljahr 2025/26, soll im Rathaus Instrumentalunterricht stattfinden.

Bürgermeister Sobczyk hat Gespräche mit Kirchenpfleger geführt

Bürgermeister Gerhard Sobczyk machte sich ebenfalls auf Raumsuche, denn seiner Ansicht nach ist Trompetenunterricht im Rathaus-Untergeschoss nicht angebracht. Er begründete es so: „Das blockiert den Sitzungssaal für Veranstaltungen. Und man kann im Rathaus nicht arbeiten, wenn im Keller einer Trompete spielt.“ Sobczyk fand eine Alternative im Alten Pfarrhof, einigte sich auch schon mit Kirchenpfleger Horst Zeiser und Musikschulleiter Benedict Waldmann, vereinbarte, dass für die Heizung 1000 Euro im Jahr bezahlt werden sollen. Sobczyk betonte: „Das tut dem denkmalgeschützten Gebäude gut, wenn es durchgeheizt wird. Andere Gruppen können dann auch in den Raum im Erdgeschoss.“

Die Gemeinderäte waren sich in der jüngsten Sitzung unsicher, welchem Vorschlag sie folgen sollten. Einige Mitglieder des Musikvereins waren als Zuhörer gekommen, ihre Meinung war nicht gefragt, auch im Vorfeld hatte Bürgermeister Gerhard Sobczyk nicht mit Vereinsvertretern gesprochen. Es betreffe ja die Musikschule Kötz und Bubesheim und nicht den Musikverein, so Sobczyk, der seinen Vorschlag vehement verteidigte. Zweiter Bürgermeister Rainer Finkel machte seine Meinung deutlich: „Instrumentalunterricht im Alten Pfarrhof kostet uns 1000 Euro im Jahr, obwohl es hier im Rathaus kostenneutral zu organisieren wäre.“

Gemeinderat Christoph Oberauer wollte mit der Unterbringung im Rathaus für ein Schuljahr Harmonie und Einsatzwillen demonstrieren, schließlich sei man doch im Grundsatz für die Musikschule. Als Gerhard Sobczyk schließlich den Antrag zur Abstimmung gab, war aufgrund der Diskussion am Ratstisch nicht absehbar, wie es ausgehen würde. Als Sobczyk acht Ja-Stimmen für den Raum im Rathaus zählte und fünf Nein-Stimmen, war klar, dass der Instrumentalunterricht für die zwei Stunden im Rathaus stattfinden würde. Der Raum im Alten Pfarrhof bleibt kalt.