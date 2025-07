Burgauer Gebirgsjägervereinigung bei der Brendtenfeier in Mittenwald

Alljährlich treffen sich ehemalige und aktive Gebirgssoldaten aus dem In- und Ausland am Ehrenmal der Gebirgstruppen am Hohen Brendten, bei Mittenwald, zum gemeinsamen Gedenken an die gefallenen, vermissten und verstorbenen Kameraden und Opfer von Gewalt und Terror. Die Gebirgsjägervereinigung Burgau und Umgebung haben dieses Jahr mit einer Abordnung von acht Personen und den Südtiroler Schützen aus dem Bezirk Brixen mit Bezirksmajor Florian Lechner, EHptm Oswald Michaeler, EHptm Hubert Larcher und Fähnrich Peter Oberhofer mit der Bundesfahne an der Gedenkfeier, der Gebirgsbrigade 23 und des Kameradenkreises der Gebirgstruppe, am Hohen Brendten, am Ehrenmal teilgenommen.

Die Burgauer Gebirgsjäger und die Südtiroler Schützen legten gemeinsam einen Kranz zu Ehren der Gefallenen am Denkmal nieder. Genauso wie die Fahnenabordnungen anderer Vereine. Die Festrede sprach Generalleutnat a.D. Erich Pfeffer. Der ökumenische Gottesdienst wurde von Militärpfarrer Janusz Stanczak und Markus Lindel gehalten. Untermalt wurde das Ganze von dem Musikkorps der Gebirgsbrigade 23, wobei leichtes Regenwetter die ganze Feier begleitete. Da sich keine 30 Personen für eine Busteilnahme gemeldet haben, war diesmal nur eine Abordnung mit Uniformen bei der Brendtenfeier in Mittenwald.

