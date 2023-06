Konzenberg

vor 32 Min.

Die Feuerwehrgemeinschaft hat in Konzenberg ein neues Gerätehaus

Plus Das Gemeinschaftsfeuerwehrhaus hat seinen Segen. Am Sonntag wurde das Gerätehaus der Feuerwehrgemeinschaft Hafenhofen – Eichenhofen – Konzenberg feierlich eingeweiht.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

„Was lange währt, wird endlich gut“, hatte Diakon Josef Mayer zu Beginn des Festgottesdienstes betont. Und auch in diesem Punkt hatte er recht: Einen schöneren Tag als den Sonntag hätte man sich für die Einweihungsfeier für das Gerätehaus der Feuerwehrgemeinschaft Hafenhofen – Eichenhofen – Konzenberg, kurz genannt „HaEiKo“, seit seiner Fertigstellung kaum vorstellen können. In einem Festzug waren 29 Feuerwehren und Vereine mit Ihren Fahnenabordnungen, angeführt vom Musikverein Haldenwang-Hafenhofen – am Nachmittag übernahm der Musikverein Konzenberg den musikalischen Teil –, zum Festzelt beim Gerätehaus gezogen. Nicht ganz richtig: Vorausfahren durfte der Mercedes-Benz L 1500 S, Baujahr 1942, der liebevoll gepflegte und nach wie vor einsatzfähige „Oldie“ aus Eichenhofen.

Mit dem Zusammenschluss der Feuerwehren aus Hafenhofen, Eichenhofen und Konzenberg entstand auch das Gemeinschaftsgerätehaus beim Konzenberger Sportheim. Manche Dinge seien notwendig. Man brauche aber auch Gottes Hilfe und den Mut zur Gemeinschaft, in der sich jeder mit seinem ganz persönlichen Wissen einbringe, betonte Diakon Mayer. All das spiegle sich in dem Leitspruch der Feuerwehren „Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr“ wider, vor allem dann, wenn man in der Gemeinschaft ein schönes Fest feiere. Nach dem Festgottesdienst segnete Diakon Mayer das Gerätehaus mit seinen Räumlichkeiten sowie die Fahrzeuge der Wehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen