Einbrüche in Konzenberg: Wände beschmiert und Werkzeug gestohlen

Unbekannte brachen in zwei Rohbauten im Neubaugebiet Konzenberg ein. Sie stahlen Werkzeug und hinterließen verfassungsfeindliche und beleidigende Graffiti.

Der Ärger und die Schäden sind groß, die Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach Einbrüchen in zwei Rohbauten im Neubaugebiet Konzenberg hinterließen. Die Unbekannten gelangten mit brachialer Gewalt in die Gebäude und entwendeten Werkzeug sowie mehrere Kisten mit Getränken. Bei einem Anwesen wurden an einer Kellerwand ein Hakenkreuz und obszöne Graffiti mit einer Beleidigung angebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 12.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)