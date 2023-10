Ehemaliger Greifvogelparkleiter vor Gericht: "Mein Lebenswerk ist zerstört"

Plus Nach der Durchsuchung vor rund einem Jahr sitzt der frühere Besitzer des Greifvogelparks jetzt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz auf der Anklagebank.

Er sitzt verloren auf der Anklagebank, kein Anwalt, der ihm zur Seite steht. Der Blick des 59-Jährigen ist leer, er wirkt gebrochen, fährt mit seinen Händen über das magere Gesicht. "Was soll ich noch sagen?", fragt er in Richtung des Richters Martin Kramer und zuckt mit den Schultern. Die Frage klingt nicht ironisch, sondern verzweifelt. Das bestätigt die darauffolgende Aussage: "Mein Lebenswerk und meine Existenz sind zerstört."

"Sein Lebenswerk", dabei handelte es sich bis vor rund einem Jahr um den Greifvogelpark in Konzenberg. Bis zum 30. November 2022 genauer gesagt – den Tag, den der 59-jährige, jetzt ehemalige Besitzer des Parks, nie vergessen wird. Damals gab es eine Kontrollaktion, die vom Landratsamt Günzburg mit Experten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der Polizei Burgau durchgeführt wurde. Mehrere Vögel wurden beschlagnahmt.