Langzeit-Besucher sorgen für Wirbel auf der Theaterbühne

Seit dem zweiten Weihnachtstag heißt es wieder Bühne frei in Konzenberg. Im Schützenheim des Schützenvereins Frohsinn wird in der diesjährigen Theatersaison der lustige Dreiakter „Schauts doch mal vorbei“ von Ulla Kling aufgeführt. Dabei wird gezeigt, was der oft verwendete einfach dahin gesagte Spruch „Schauts doch mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid“, für Folgen haben kann.

Bei Ankunft der Familie Schnepf (Tanja Schmucker, Ewald Schuster, Michelle Schmucker) aus dem Norden, deutet nur die Anzahl des Gepäcks darauf hin, dass der Aufenthalt eventuell länger werden könnte. Aus ein paar Tagen wird eine Woche und die Gastfamilie Schnepf mit Tochter und Hamster Felix fühlt sich bei Familie Krug mit Sohn Tobias (Angelina Kipping, Herbert Röttle, Lukas Röttle) sehr heimisch. Die sehr wissbegierige Nachbarin Frau Wittmann (Gabi Haid) ist immer im aktuellen Geschehen dabei und hat stets einen guten Rat parat.

Das Verhalten der Schnepfs wird mit zunehmender Dauer anmaßend und unverschämt, sodass die Krugs versuchen, sie loszuwerden. Weitere Darsteller sind Ernst Granz als guter Freund der Familie Krug und Josef Kraus als Freund von Tobias Krug. Die Aufführungen der Theatergruppe Konzenberg sind restlos ausverkauft. (AZ)