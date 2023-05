Musikverein Konzenberg lässt Katzen und schmelzende Eisberge musikalisch erklingen

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Konzenberg ist die Sporthalle voll besetzt. Dirigent Christoph Hins wurde eine besondere Ehrung zuteil.

Mit "Take Off“ des Pforzner Komponisten Alexander Pfluger hob der Musikverein Konzenberg nach dreijähriger Zwangspause zu einem bunten Konzertabend ab. Peter Tausend begrüßte die Zuhörer in der vollen Sporthalle des FC Konzenberg und lud sie ein, sich von Klängen über Haustiere, schmelzende Eisberge oder Abenteuerfilmen begeistern zu lassen.

Mit "Nora“ widmete Thomas Assanger eine Ouvertüre seiner Katze. Die Musikerinnen und Musiker brachten gekonnt die verschiedenen Facetten des deutschen beliebtesten Haustiers zu Gehör. Mal mit anmutigen Klängen, mal mit spielerischen Läufen auf den verschiedenen Registern. Mit "Adventure“ von Markus Götz moderierte Stefan Hirner mit Witz und Charme den nächsten Titel an, bevor Thomas Billich auf seiner Tuba mit "Für Theresa“, komponiert von Herbert Hornig brillierte. Gekonnt zeigte er dem Publikum, dass die Tuba mehr als nur ein Begleitinstrument ist. Mit dem Titel "Schmelzende Riesen“ verabschiedeten sich die Akteure in eine kurze Pause. Die Ouvertüre von Armin Koffler erzählt die Geschichte der immer kleiner werden Gletscher und Eisberge und warnt vor deren Verschwinden. Mit kalten Klängen und rauschenden Melodien wurde dieses Bild in die Köpfe der Anwesenden transportiert.

In Konzenberg wird eine Polka einem Münchner Mixgetränk gewidmet

Traditionell ging es im zweiten Teil des Abends weiter. Mit der "Starparade“ von Alois Aust und der "Paula Polka“, die Lukas Bruckmeyer einem Mixgetränk einer großen Münchner Brauerei gewidmet hat, empfing der Musikverein Konzenberg sein Publikum zurück aus der Pause. Anschließend begrüßte Dieter Blösch das Konzenberger Publikum und gratulierte Christoph Hins zur Leistung seiner Kapelle an diesem Abend. Dem Konzenberger Stabführer wurde im späteren Verlauf die bronzene Anstecknadel am weiß-blauen Band für zehnjährige Tätigkeit als Dirigent überreicht. Christoph Hins übernahm den Musikverein Konzenberg als einer der jüngsten Dirigenten, die jemals die Ausbildung beim ASM erfolgreich abgeschlossen haben. Bereits 2011 übergab der damalige Dirigent Helmut Fischer den Dirigentenstab an Hins. Dieser formte die nun aktuelle Kapelle und führte sie zurück zu alter Stärke.

Weitere Ehrungen erhielten für 15 Jahre Katja und Lucia Haid sowie Verena Gutknecht. Für 20 Jahre aktives Musizieren wurden Stefanie Klein, Julia Spitzer, Bettina Offner, Christoph Tausend, Christian Schneider, Michael Kowald, Thomas Billich, Sabine Rößle und Daniel Billich geehrt. 25 Jahre dabei sind Katrin Billich, Thomas Schuster, Marius Reichart, Christoph Hins, Peter Tausend, Robert Hins und Sonja Schneider. Seit 30 Jahren aktiv dabei ist Julian Kiffe, seit 40 Jahren Christine Wiedmann. Für 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein wurde der ehemalige erste Vorsitzende Alois Haid geehrt.

Publikum verlangt eine Zugabe vom Musikverein Konzenberg

Bevor es mit dem Marsch "Im Eilschritt nach St Peter“ von Alexander Maurer in den letzten Teil des kurzweiligen Abends ging, richtete Vorsitzender Peter Tausend noch Dankesworte an Christoph Hins, dessen Einzigartigkeit durch eine lustige Anekdote mit dem Ende "#verkackt“ untermalt wurde. Die "Archivisten Polka“ von Markus Nimmervoll und die Polka "Wir sind Wir“ schlossen den zweiten Teil des Konzertabends ab, ehe das begeisterte Publikum lautstark nach einer Zugabe skandierte. Dieser Wunsch wurde mit "Ein Leben lang“, von den Fäaschtbänklern natürlich erfüllt. Anschließend folgten viele Zuhörer dem Angebot des FC Konzenberg und ließen den Abend auf der After Show Party ausklingen. (AZ)