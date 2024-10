Nachbarschaftsstreit eskaliert: Männer schlagen und zeigen sich an

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn ist am Mittwochnachmittag im Haldenwanger Ortsteil Konzenberg eskaliert. Einer der Männer betrat die Hofeinfahrt des anderen und griff ihn mit Schlägen und Tritten an. So teilt es die Polizei Burgau mit. Der Angegriffene wehrte sich und schlug zurück. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen der Burgauer Beamten ergaben, dass es sich um eine lang andauernde Nachbarschaftsstreitigkeit handelte, die nun in einer gegenseitigen Körperverletzung endete. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen im Gesicht und zeigten ihren Kontrahenten jeweils wegen Körperverletzung an. (AZ)

