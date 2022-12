Konzenberg

17:30 Uhr

Premiere der Theatergruppe Konzenberg verwandelt Schule in ein Freudenhaus

Bürgermeister mit Colt und Cowboyhut: Beim Weihnachtstheater der Theatergruppe Konzenberg soll in dem Stück "Visionen eines Bürgermeisters" die Schule zur Wohlfühloase werden.

Plus Beim Weihnachtstheater der Theatergruppe Konzenberg sorgen die "Visionen eines Bürgermeisters" für allerlei Verwirrung und Empörung.

Soll das unschuldige und beschauliche Konzenberg zum Sündenpfuhl werden? Ginge es nach den Vorstellungen des dortigen Dorfoberhaupts, dann wäre der Ort wohl auf dem besten Weg dahin. "Visionen eines Bürgermeisters" – so heißt das Lustspiel in drei Akten von Ralf Kaspari, aufgeführt von der Theatergruppe Konzenberg. Am Montag, dem zweiten Weihnachtfeiertag, war im voll besetzten Schützenheim die Theaterpremiere.

