Vogelgehege aufgebrochen: Dachs tötet Kauz

Die Polizei Burgau ermittelt nach einer Sachbeschädigung an einem Vogelgehege in Konzenberg. Die Besitzerin hatte am Samstagmorgen festgestellt, dass eines ihrer Gehege aufgebrochen worden war. In der Nacht ist dadurch nach Angaben der Polizei ein Dachs ins Gehege eingedrungen und hat einen darin befindlichen Kauz getötet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Burgau unter Telefon 08222/96900 entgegen. (AZ)

