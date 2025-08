Kritik an Bürgermeister-Nominierung in Bibertal: Rund 30 neue Mitglieder werfen Fragen auf

Ende Juli beschloss die CSU Bibertal in einer Mitgliederversammlung, bei der anstehenden Kommunalwahl 2026 einen neuen Weg einzuschlagen. Statt weiter mit dem amtierenden Bürgermeister Roman Gepperth zu arbeiten, stellte sie mit Michael Fritz einen eigenen Kandidaten für das höchste Amt in der Gemeinde auf. Doch jetzt äußert ein Leser gegenüber unserer Redaktion Kritik an der Nominierungsveranstaltung. Was sagt der CSU-Ortsvorsitzende dazu?

