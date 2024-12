Fünf Jahre nach dem Weihnachtswunder: Wie geht es Emin heute?

Es war tatsächlich ein Wunder und das größte Geschenk zu Weihnachten. An seine schreckliche, jahrelange Krebserkrankung will sich Emin heute eigentlich lieber nicht mehr zurückerinnern, aber die Zeit rund um Weihnachten im Jahr 2019 wird er wohl nie vergessen. Für den damals Zehnjährigen aus Krumbach, der schwer an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war, hatte gerade eine Typisierungsaktion in Günzburg stattgefunden. Und was sonst selten bis nie passiert, trat ein: Für Emin wurde nicht nur ein ersehnter Stammzellenspender gefunden, sondern derer gleich drei. Die gute Nachricht erhielten er und seine Eltern just vor Weihnachten. Exakt fünf Jahre später erzählt der dunkelhaarige Teenager unserer Redaktion, was er nach der frohen Botschaft noch im Krankenhaus durchgemacht hat. Wie geht es ihm heute? Und hat er seinen „Lebensretter“ kennengelernt?

