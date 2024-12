Unbekannter stiehlt Futterspenden für das Tierheim Günzburg

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Donnerstagnachmittag Futterspenden für das Tierheim „Arche Noah“ in Günzburg aus einem Supermarkt in Krumbach gestohlen. Das veröffentlichte das Tierheim am Donnerstag auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. In dem Beitrag heißt es weiter, dass der unbekannte Mann zwischen 15.30 und 16 Uhr die Futterspenden aus dem Edeka-Markt entwendete und dabei eine Weste mit einem „Tierschutz“-Aufdruck trug.

„Nicht jeder muss ein Tierfreund sein, aber unschuldigen Tieren das Weihnachtsessen klauen, lässt uns wütend und traurig zurück“, kommentiert das Tierheim den Diebstahl auf Instagram. Unter dem Beitrag des Tierheims macht sich vor allem Fassungslosigkeit breit. „Da fehlen mir jetzt wirklich die Worte“, schreibt Kathrin Schatz. „Das ist ja wirklich eine Sauerei – wer macht denn sowas?“, fragt eine andere Instagram-Nutzerin. Und etwa Christian Boochs kommentiert: „Das ist so bodenlos. Unfassbar.“ Das Tierheim nimmt die Angelegenheit nun selbst in die Hand und ruft über das soziale Netzwerk Zeuginnen und Zeugen dazu auf, sich mit Hinweisen zu melden – per E-Mail, über Social Media oder auch telefonisch. Telefon: 08221/30331.

Das Tierheim Günzburg ist – wie andere Heime auch – auf Spenden angewiesen. Dass Sach- und vor allem Geldspenden gestohlen werden, ist leider keine Seltenheit. Vor rund vier Jahren wurden in kurzer Zeit 19 Tierheime in ganz Deutschland überfallen – darunter auch Heime in Nördlingen und Ulm. Der Tierschutzbund vermutete damals eine Einbruch-Serie. (AZ)