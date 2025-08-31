Frage der Woche: Werden Sie die Kühltürme vermissen?

Nun steht es also fest: Am Samstag, 25. Oktober, sollen die beiden Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt werden. Der Landkreis Günzburg ist dann um sein am weitesten sichtbares Markenzeichen ärmer. In unserer Frage der Woche wollen wir diesmal von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Werden Sie die Kühltürme vermissen?

Für viele Kinder im Landkreis Günzburg waren sie die „Wolkenmaschine“, die zuverlässig Dampfwolken in die Luft geblasen hat. Außer in den Zeiten, wenn Revision anstand. Doch inzwischen pusten die beiden Türme schon lange nicht mehr. Seit Silvester 2017 ist Block B des Kernkraftwerks abgeschaltet, mit der Abschaltung von Block C am Silvestertag 2021 war dann endgültig die Luft raus. Die Kraftwerksanlage wird zurückgebaut, und nun geht es auch den beiden Kühltürmen, die einst nicht höher werden durften als das Ulmer Münster, an den Kragen. In diesem Zusammenhang interessiert uns die Frage, wie unsere Leserinnen und Leser auf das Ende der zwei Türme blicken. Freuen Sie sich darüber, wenn die Betongiganten verschwinden? Oder fehlt Ihnen etwas, wenn sie nicht mehr da sind? Haben Sie vor, sich die Sprengung live anzuschauen? Oder warten Sie lieber, bis danach das Sichtfeld über die Landkreisgrenzen hinaus frei wird und neue Perspektiven entstehen? Wir freuen uns über Ihre Antworten auf diese Fragen.

Wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist diesmal Freitag, 5. September, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)