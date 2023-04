Glöttwenger Urgestein "Wendl-Schorsch" feierte 95. Geburtstag

Der älteste Bürger von Glöttweng feierte seinen 95. Geburtstag. Der Jubilar Georg Felber entstammt einer alteingesessenen Bauernfamilie im Glöttwenger Unterdorf.

Der „Wendl-Schorsch“, so der Hausname des ältesten Bürgers von Glöttweng, ist auch der letzte noch lebende Kriegsteilnehmer der Gemeinde. Im jugendlichen Alter von 17 Jahren wurde Felber wenige Monate vor Kriegsende zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Eine kurze militärische Ausbildung erhielt er in einer Kaserne in Landshut. Wenige Tage vor Kriegsende geriet er in Tirol in amerikanische Gefangenschaft. In der zwei Monate langen Gefangenschaft, unter freiem Himmel, herrschten fürchterliche hygienische Zustände, erinnert sich Georg Felber noch heute.

Nach Kriegsende arbeitete er auf dem kleinen Bauernhof seiner Eltern mit. Bei der aufstrebenden Landmaschinenfabrik Mengele in Günzburg erhielt er erstmals eine geregelte Anstellung. Später arbeitete er noch bei der Firma Robatherm im näheren Burgau. Auch im Rentenalter und nach der Aufgabe der Landwirtschaft, war Georg Felber noch als Gemeindearbeiter tätig. In Oberknöringen fand er seine große Liebe Maria. Sie heirateten 1956 und waren 55 Jahre glücklich beisammen. Seine Frau schenkte ihm vier Söhne. Heute hat der „Wendl-Schorsch“ auch noch acht Enkel und einen Urenkel.

Georg Felber kennt auch die schweren Zeiten im Leben

Als seine Frau erkrankte, pflegte der Ehemann sie viele Jahre lang ohne Jammern und Klagen. „Sie stand mir immer treu zur Seite. Nun war ich für sie da“, sagt Georg Felber rückblickend. Wenn der Witwer morgens aufsteht, macht er sich „erstmal einen Plan“. Zuerst schaut er nach seinen Tauben. Vor vielen Jahren hatte sich einst ein Taubenschwarm in seiner Scheune verirrt und war geblieben. Auch sein Bauerngarten mit Kartoffel und Gemüse muss gepflegt werden. Den jährlichen Frühjahrsschnitt seiner zehn Obstbäume übernimmt mittlerweile sein Sohn Georg. Auch sein flottes Auto lässt er schweren Herzens in der Garage stehen. Gerne erinnert er sich an die Reisen mit dem örtlichen Soldaten- und Kameradenverein, die ihn bis nach Berlin, Verdun, Prag und Wien führten. Die monatlichen Treffen des Seniorenvereins im „Adler“ sind auch weiterhin Pflichttermine. Georg Felber legt viel Wert auf gute und sportliche Kleidung. Seine Schwiegertochter berät und kleidet ihn passend ein. (AZ)