105 Jahre Vereinsfahne des Soldaten- und Kameradenverein Landensberg/Glöttweng

Ganz im Zeichen der Vereinsfahne stand eine Gedenkfeier des örtlichen Soldaten- und Kameradenverein Landensberg/Glöttweng in der Hl. Kreuz-Kirche in Landensberg. „Seit 105 Jahren begleitet sie den Traditionsverein durch gute und schwere Jahre“, sagte der Vorsitzende Georg Fink vor rund 100 Besuchern in der Kirche. Aus Dankbarkeit für die glückliche Heimkehr aus dem 1. Weltkrieg gründeten die Freunde und Kameraden 1919 den „Veteranen-, Krieger- und Soldatenverein“. Sie wollten die Erinnerung an ihre gefallenen Kameraden sowie die Kameradschaft in der Heimat bewahren. Als sichtbares Zeichen ihres Vereins ist sie ein Symbol für Zusammenhalt und Tradition. „Sie erinnert uns an Krieg und Vertreibung und ermahnt uns vor gefährlichen, politischen Strömungen und Parteien. Seien wir wachsam.“

Die kostbare Fahne wurde 1920 in der Taubstummenanstalt Dillingen hergestellt und kostete damals 3000 Reichsmark. Die kirchliche Weihe erhielt sie am 18. Juli 1920 in Landensberg. Die Fahnenspitze ziert der bayerische Löwe. Sie zeigt auf der einen Seite die bayerische Raute weiß/blau und den Reichsadler, als Zeichen der Verbundenheit mit Bayern und der Heimat. Die andere Seite zeigt die Patronin Bayerns, die Muttergottes mit dem Jesuskind. Als Fahnenjunker wird Ulrich Felber und als Fahnenbraut Anna Stöckle genannt. Seit 1924 beteiligt sich der Soldaten- und Kameradenverein an der alljährlichen Wallfahrt nach Violau. Nur vier Männer trugen bisher die 15 Kilogramm schwere Vereinsfahne: Adam Freitag, Paul Klitsch und Anton Lipp. Seit 2016 trägt Hermann Haltmayer die Fahne. Bei der Feier segnete Pater Dr. Polycarb Ibekwe zusammen mit Diakon Birzele die Fahne erneut. Pater Polycarb Ibekwe erinnert: „Krieg kennt keinen Sieger. Die Verlierer sind immer die Menschen“.

