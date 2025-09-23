Hier gibt Landensberg dieses Jahr Geld aus

Mit 691 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt die Gemeinde Landensberg zu den kleineren im Landkreis. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den Haushalt als letzte der fünf Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang für das Jahr 2025 verabschiedet. Das Gesamtvolumen beträgt mehr als 4,9 Millionen Euro, der Verwaltungshaushalt schließt mit rund 2,17 Millionen, der Vermögenshaushalt mit rund 2,73 Millionen Euro ab.

Bürgermeister Leonhard Steinle erteilte das Wort der Kämmerin Manuela Hesse. Die Steuerkraft der Gemeinde liege bei rund 1044 Euro und sei in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Mit voraussichtlich rund 617.000 Euro werden die Einnahmen aus der Beteiligung an der Einkommensteuer höher liegen als im Vorjahr (582.000 Euro), etwa 200.000 Euro betragen die Schlüsselzuweisungen und liegen damit etwas niedriger als im Vorjahr. Im Haushaltsplan 2025 wird mit einem Überschuss aus dem laufenden Betrieb gerechnet – rund 177.500 Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Insgesamt muss die Gemeinde Landensberg Umlagen in Höhe von rund 682.000 Euro abführen, darunter die inzwischen auf 470.000 Euro gestiegene Kreisumlage. Dies ist unter anderem bedingt durch die stetig angestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die im Jahr 2023 bei knapp 162.000 Euro lagen.

Das sind die größten Ausgaben in Landensberg in diesem Jahr

Was sind die weiteren größeren Ausgaben im Jahr 2025? Für die Erschließung des Baugebiets „Flurweg“ sind insgesamt rund 771.000 Euro eingeplant. Auch für Wasser und Kanal sind Investitionen in Höhe von rund 483.000 Euro vorgesehen. Weitere Beträge sind für den Kindergarten im Ortsteil Glöttweng angesetzt: Zum einen ist dies das trotz der Erhöhung der Beiträge im vergangenen Jahr noch verbleibende Defizit in Höhe von rund 134.000 Euro. Zum anderen sind rund 90.000 Euro für die Umgestaltung einer freigewordenen Mietwohnung in Kindergartenräume vorgesehen. Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Glöttweng sind 2025 75.000 Euro sowie im kommenden Jahr weitere 175.000 Euro eingeplant.

Die Gemeinde Landensberg war bisher schuldenfrei. In Verbindung mit dem Erschließen des Baugebiets „Flurweg“ ist unter anderem die Aufnahme eines Kredits in Höhe von rund 700.000 Euro erforderlich. Die Rücklage der Gemeinde wird zum Ende des Jahres voraussichtlich knapp 640.000 Euro betragen.

Landensberg: Der Faschingsumzug 2026 findet im Januar statt

Am 24. Januar 2026 soll in Landensberg wieder ein Faschingsumzug stattfinden. Wie in jedem Jahr hat der „Holzwinkler Fasnachtshaufa“ den Antrag dafür mit der Bitte zur Nutzung der Lagerhaushalle zum anschließenden Fasnachtstreiben gestellt. Der Streckenverlauf und die Organisation sind mit den Umzügen in den Vorjahren identisch. Ähnlich sind auch wieder die Vorgaben der Gemeinde. Die Lagerhausstraße wird, außer für Anlieger gesperrt, unter anderem müssen diese der Veranstaltung zustimmen, weiter hat der Veranstalter dafür zu sorgen, dass ausreichend Parkraum zur Verfügung steht und dass die gemeindlichen Feldwege nicht von den beteiligten Faschingswagen befahren oder beschädigt werden.