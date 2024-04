Landensberg

18:00 Uhr

So lebt der Biber an der Glöttquelle

"Der Biber an der Glöttquelle – ein Lebensraum zum Kennenlernen": Gut 30 Personen hatten an der Exkursion mit Biberberater Alois Brunhuber in den Wald bei Glöttweng teilgenommen.

Von Peter Wieser

Schon einmal in freier Natur einem Biber über den Weg gelaufen? Mit etwas Glück ist das durchaus möglich, auch wenn die Nagetiere vor allem in der Dämmerung und nachts in ihrem Revier aktiv sind. Ein solches befindet sich im Wald südlich von Glöttweng. „Der Biber an der Glöttquelle – ein Lebensraum zum Kennenlernen“ – die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg hatte dazu zu einer Exkursion mit Alois Brunhuber, seit 15 Jahren einer der Biberberater im Landkreis, eingeladen.

Freitagnachmittag, es herrschen geradezu frühlingshafte Temperaturen: Ausgangspunkt ist die Abzweigung in der Glöttwenger Höllgasse, wo ein Feldweg in den Wald führt. Gut 30 Personen, jüngere, ältere und vor allem auffallend viele Kinder treffen nach und nach ein. Dabei sind auch zwei Teilnehmerinnen aus Haldenwang mit ihren Töchtern Sina und Emma, drei und vier Jahre alt: Es sei doch schön, wenn man den Kindern ein bisschen die Natur näherbringe, sagen sie. Außerdem wolle man selber sehen, was der Biber da hinten so alles treibe.

