Erster Auftritt einer jungen Schauspieltruppe in Glöttweng

Plus Das neu gegründete Jugendensemble der Glöttwenger Holzwinkelbühne präsentiert das Märchen Schneewittchen in der Fassung einer Autorin aus der Region.

Es war eine Premiere für die Holzwinkelbühne in Glöttweng: Im Lagerhaus Landensberg bekam das Publikum erstmals ein Stück eines Jugendensembles dieses Theatervereins zu sehen. Mit großem Applaus und viel Lachen und Jubel wurde das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ in der Fassung von Heidemarie Ortlieb aus Bubesheim vom Publikum aufgenommen.

Im Anschluss an die Aufführung erklärte der Vorsitzende Jürgen Steinle, wie es zur Gründung des Jugendensembles kam: „Vor der Corona-Pandemie veranstaltete der Verein im Sommer die Hügelspiele für Kinder und Jugendliche. Dafür wurden im Barfußpark in Glöttweng mit den Teilnehmern Sketche einstudiert." Die Holzwinkelbühne verlegte ihre Aufführungen vom Winter in den Sommer und die Hügelspiele konnten nicht mehr durchgeführt werden. Also wurde beschlossen, als Ersatz ein Theaterstück mit Kindern und Jugendlichen einzustudieren. Die Darsteller wurden teils aus den Hügelspielen der früheren Jahre gewonnen, teils durch einen Aufruf im Mitteilungsblatt der VG Haldenwang. So fanden sich 14 Personen zwischen zehn und 16 Jahren zusammen. Die Regie übernahm Lena Ritter. Ob es auch in Zukunft noch weitere Jugendstücke der Holzwinkelbühne geben wird, kann der Vorsitzende jetzt noch nicht sagen. „Wir wollen auf jeden Fall den Nachwuchs weiter fördern, ob das weiter in dieser Form ablaufen wird, wissen wir jetzt noch nicht“, sagt Jürgen Steinle. Die nächsten Aufführungen des „großen“ Ensembles der Holzwinkelbühne finden im Mai 2024 im Lagerhaus Landensberg statt.

