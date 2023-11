Faschingsumzug im Januar wieder in Landensberg

Veranstalter des Faschingsumzugs in Landensberg ist wieder der Holzwinkler Fastnachtshaufa. Auch die Lagerhaushalle darf für das Faschingstreiben genutzt werden.

Am 20. Januar 2024 soll in Landensberg wieder der Faschingsumzug stattfinden. Streckenverlauf und Organisation sind mit den vergangenen Umzügen identisch, zudem bittet der „Holzwinkler Fastnachtshaufa“ als Veranstalter, die Lagerhaushalle wieder zum Faschingstreiben nutzen zu dürfen. Dem Antrag auf Genehmigung stimmte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zu.

Mit der Gemeinde muss eine entsprechende Vereinbarung geschlossen werden, in der unter anderem festgehalten ist, dass die Lagerhausstraße, außer für Anwohner, gesperrt wird und für die Besucherinnen und Besucher wie auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausreichend Parkraum zur Verfügung steht. Weiter muss sichergestellt sein, dass die gemeindlichen Feldwege nicht von Faschingswagen befahren werden.

So bunt war der Faschingsumzug in Landensberg

Falls trotz des Verbots Schäden entstehen, muss der Veranstalter für diese aufkommen. Auch die Toilettensituation beim jüngsten Umzug kam zur Sprache: Da sich im Bereich der Dorfschenke Kreuz und dem Rathaus nach dem Umzug noch sehr viele Menschen aufhielten, sollten ausreichend Toiletten zur Verfügung stehen.

