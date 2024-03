Landensberg

vor 5 Min.

Hier will die Gemeinde Landensberg dieses Jahr investieren

In Landensberg wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats der Haushalt 2024 verabschiedet.

Plus Bislang war die Gemeinde schuldenfrei. Warum sich das 2024 ändert und welche Projekte im 4,8-Millionen-Euro-Haushalt des Jahres stecken.

Von Peter Wieser

Im Januar hatte sich der Landensberger Gemeinderat mit dem Investitionsprogramm für das Jahr 2024 auseinandergesetzt. In der Sitzung am Mittwoch wurde nun einstimmig der Haushalt beschlossen. Bürgermeister Leonhard Steinle übergab das Wort an Kämmerin Manuela Hesse, die die wichtigsten Punkte zusammenfasste.

Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt knapp 4,8 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt schließt mit rund 1,72 Millionen, der Vermögenshaushalt mit 3,07 Millionen Euro ab. Ein stetiger Weg nach oben, wenn man die Zahlen der vergangenen zehn Jahre betrachte, so die Kämmerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen