Landensberg

24.04.2023

In der Gemeinde Landensberg wird Wasser teurer

Plus Das Wasser kostet in Landensberg bald mehr. Im Gemeinderat ging es darum, eine möglichst gerechte Lösung zu finden. Auch der Barfußpark war in der Sitzung ein Thema.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Die Sitzung des Landensberger Gemeinderats fand nicht wie gewohnt am Mittwoch, sondern aus Überschneidungsgründen am Donnerstag statt. Wie kann man bei der Erhöhung der Wassergebühren eine verträgliche Situation im Sinne der Bürgerinnen und Bürger schaffen, zumal die Gemeinde ein sehr langes Leitungsnetz unterhalten muss? Diese Frage hatte Zweiter Bürgermeister Fritz Grasberger in den Raum gestellt. Die Rätinnen und Räte machten es sich nicht leicht, eine Antwort darauf zu finden.

Schon in der Februar-Sitzung hatten die neu kalkulierten Gebühren für Diskussionen gesorgt. Klar war – und das war es auch in der Sitzung am Donnertag: Eine Erhöhung ist unumgänglich. Bei der damaligen Kalkulation war zudem eine Anhebung der Grundgebühr zur Sprache gekommen mit dem Hintergrund: Gerade die landwirtschaftlichen Betriebe in der Gemeinde mit einem sehr hohen Wasserverbrauch würden damit entlastet werden, während sich diese bei Haushalten mit geringerem Verbrauch noch einigermaßen im Rahmen befände. Beschlossen wurde damals, sich mit den anhand einer Beispielrechnung aus einer Grundgebühr in Höhe von 75 Euro, 100 Euro und 150 Euro sich ergebenden Wassergebühren auseinanderzusetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen