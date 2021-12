Landensberg

07:00 Uhr

In Glöttweng soll Bauland für Wohnungen ausgewiesen werden

Nordwestlich von Glöttweng sollen in den kommenden Jahrzehnten je nach Bedarf und in mehreren Bauphasen neue Wohnbauflächen ausgewiesen werden.

Plus Im Lauf der nächsten Jahrzehnte möchte die Gemeinde Landensberg schrittweise Bauland im Ortsteil Glöttweng ausweisen und für die Zukunft vorsorgen.

Von Peter Wieser

Der Ort der Sitzung des Landensberger Gemeinderats ist ein anderer gewesen als sonst: Sie fand im neuen Feuerwehrhaus in Glöttweng statt, verbunden mit einer Besichtigung des im Oktober fertiggestellten Gebäudes durch die Mitglieder des Gemeinderats. In der anschließenden Sitzung ging es ebenfalls um das Thema Bauen: Im Ortsteil Glöttweng befindet sich derzeit der Bebauungsplan „Flurweg“ in der Aufstellung. Die Gemeinde Landensberg beabsichtigt, nördlich daran anschließend und parallel im Westen zur Dorfstraße weitere Wohnbauflächen auszuweisen: in den kommenden Jahrzehnten, in mehreren Bauphasen und je nach Bedarf. Eigentümerin der Grundstücke ist die Gemeinde. Anhand eines baulichen Rahmenplans soll die Straßenführung im Bereich des Bebauungsplans „Flurweg“, im Hinblick auf Ihre künftige Weiterführung zur Erschließung der gesamten Fläche, vorbereitet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen