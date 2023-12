Landensberg bekommt ab 2025 schnelleres Internet via Glasfaser

Im kommenden Jahr soll der FTTB/H-Ausbau in Landensberg starten und schnelleres Internet bringen. Rund 300 Haushalte und Gewerbeeinheiten sollen davon profitieren.

In Landensberg soll es bald schnelleres Internet geben. Laut einer Pressemitteilung von M-Net erweitert der Glasfaseranbieter gemeinsam mit dem regionalen Netzbetreiber Miecom-Netzservice und der Deutschen Telekom das Glasfasernetz in der Gemeinde Landensberg und ihrem Ortsteil Glöttweng. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag habe die Gemeinde mit den Unternehmen geschlossen: Bis Mitte 2025 werden rund 300 Haushalte und Gewerbeeinheiten in der Gemeinde mit Glasfaserleitungen erschlossen. Dafür wird Miecom neue Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von über zehn Kilometer verlegen.

Der Hausanschluss ist für Gebäudeeigentümer im Rahmen des vereinbarten Ausbauprojekts kostenlos. Für Eigentümer, die diese Gelegenheit nicht wahrnehmen und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt für einen Anschluss entscheiden, könnten hingegen erhebliche Kosten für die individuelle Nacherschließung anfallen. Bei dem sogenannten FTTB/H-Ausbau (Fiber-to-the-Building/Home) wird komplett auf Kupferkabel verzichtet und eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern bis in die einzelnen Gebäudekeller oder Wohnungen hinein errichtet. Auf dieser Basis können Bandbreiten bis zu ein Gigabit pro Sekunde und künftig sogar noch höhere Geschwindigkeiten bereitgestellt werden.

Der Ausbau soll innerhalb eines Jahres realisiert werden

Die Bauarbeiten für den FTTB/H-Ausbau starten Anfang des kommenden Jahres und werden rund zwölf Monate in Anspruch nehmen. Laut der Pressemitteilung engagiert sich Miecom schon seit über zehn Jahren in Landensbergs Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang im Glasfaserausbau. „Der jetzt vereinbarte flächendeckende FTTB/H-Ausbau stellt die letzte Ausbaustufe dar und schafft technologisch die Grundlage für perspektivisch immer schnellere Internetanschlüsse“, sagt Tobias Miessl von Miecom. „Wir freuen uns sehr, die über ein Jahrzehnt anhaltende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang in Landensberg fortzuführen.“

Silvia Kleinscheck, M-net Regionalmanagerin, sagt zudem: „Mit dem FTTB/H-Ausbau sind die Bürgerinnen und Bürger wie auch die Unternehmen in Landensberg bestens für die digitale Zukunft gewappnet. Denn im Gegensatz zu allen kupferbasierten Anschlusstechnologien meistert ein reiner Glasfaseranschluss auch langfristig die Anforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft auf uns alle zukommen“. Der erste Bürgermeister von Landensberg, Leonhard Steinle, ergänzt: „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. Umso mehr freuen wir uns, dass wir drei starke Partner dafür gewinnen konnten, Landensberg mit einem neuen Hochgeschwindigkeitsnetz als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Zukunft zu stärken.“ (AZ)

