Landensberger Dorfschänke Kreuz wird kein Dorfgemeinschaftshaus

Die Dorfschenke Kreuz in Landensberg soll weiterhin als Gaststätte Bestand haben. Der Gedanke zur Umnutzung zu einem Dorfgemeinschaftshaus gehört der Vergangenheit an.

Plus Die Gemeinde strebt nun eine andere Nutzung für das Gebäude an. In der Sitzung des Gemeinderats ging es auch um Urnengräber und um das Bahnprojekt Ulm-Augsburg.

Von Peter Wieser

Im Herbst 2021 schloss die Dorfschänke Kreuz in Landensberg. Die Gemeinde erwarb das Gebäude und zog die Möglichkeit einer Umnutzung in ein Dorfgemeinschaftshaus in Betracht. Im Dezember vergangenen wurde im Gemeinderat beschlossen, ein Architekturbüro mit einer Vorkonzeptplanung zu beauftragen. Eine solche wird es jedoch nicht geben.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Landensberger Gemeinderat den damaligen Beschluss aufgehoben und beschlossen, dass keine weiteren Planungen mehr erfolgen sollen. Man habe im Gremium mehrmals besprochen, dass man nach momentanem Stand das Projekt nicht mehr favorisiere, erklärte Bürgermeister Leonhard Steinle. Eine intensive Planung sei von dem Büro noch nicht verfolgt worden. Man werde entsprechende Renovierungsarbeiten durchführen und versuchen, einen Pächter für einen Weiterbetrieb der Dorfschänke zu finden.

