Mit Paketdienst-Auto Unfall verursacht und weitergefahren

Am vergangenen Montagvormittag ereignete sich in Landensberg in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei der der Unfallverursacher Fahrerflucht beging. Gegen 10.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Fahrzeug eines Paketdienstes in einem Hof wendete und dabei gegen das Hoftor fuhr. Der Fahrer fuhr anschließend weiter, die Schadenshöhe am Tor ist noch nicht bekannt. Weitere Zeugen mögen sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)