Neue Energieversorgung für die Gemeinde Landensberg

Plus Neben kalter Nahwärme könnte in Landensberg auch Fernwärme eine Rolle spielen. Aktuell findet das im Rat keine Zustimmung. Das ändert sich vielleicht noch.

Eine zentrale und langfristige, nachhaltige und sichere Energieversorgung für das geplante Baugebiet Flurweg in Glöttweng – bereits in der Sitzung im Februar 2022 hatte sich der Landensberger Gemeinderat für ein solches Konzept ausgesprochen. Damals wurde von Vertretern der Lechwerke die Möglichkeit einer Versorgung mit kalter Nahwärme vorgestellt.