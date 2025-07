Neuwahlen und Ehrungen bei der Spielvereinigung Glöttweng-Landensberg

Neuwahlen standen in der Generalversammlung der Spielvereinigung Glöttweng-Landensberg im Mittelpunkt. Der 1. Vorstand, Markus Hagenbusch, eröffnete die Versammlung mit einem Dank an die Gemeinde für die Zuschüsse, an die Vorstandschaft für ihre ehrenamtliche Arbeit sowie an alle Mitwirkenden, Übungsleiter und Vereinsmitglieder für ihre aktive Teilnahme an den Kursprogrammen und die tatkräftige Unterstützung bei allen Veranstaltungen und anfallenden Arbeiten im vergangenen Jahr. Besonders hervorzuheben war das gut besuchte Sommerfest mit Oldtimertreffen.

