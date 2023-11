Landensberg

Sind in Landensberg die Vereinszuschüsse angemessen?

In der Gemeinde Landensberg sind die Vereine sehr aktiv. Im Gemeinderat stellte sich die Frage, ob die Zuschüsse so beibehalten werden sollen, wie sie bisher gewährt wurden.

Plus Der Gemeinderat diskutiert über die Höhe bei den Vergaben an die Vereine. Die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde sind begrenzt.

Vereinszuschüsse und deren Höhe – immer ein sensibles Thema und das war es auch in der Sitzung des Landensberger Gemeinderats. Jedes Jahr stellen die Vereine ihre Anträge, inzwischen liegen sie vor. Sollen die jeweiligen Zuschüsse in der Höhe wie bisher ausbezahlt oder sollen sie angepasst werden? Bürgermeister Leonhard Steinle erklärte, dass man Vereine mit sehr hohen Aktivitäten habe und die Zuschüsse auch gerechtfertigt seien. Aber letztere sollten sich in einem gewissen Rahmen halten, da die Gemeinde für alle ihre Vereine eintrete.

Steinle stellte die Frage in den Raum, ob man dies nach der Corona-Pandemie, wo es alles wieder auf gewohntem Niveau verlaufen könne, so beibehalten wolle. Zweiter Bürgermeister Fritz Grasberger fügte an: Mit der Gewährung der Zuschüsse in der bisherigen Höhe sei man von einem gewissen Haushaltsvolumen ausgegangen, über das die Gemeinde verfüge. Man sollte jedoch zum einen die jeweilige Vereinstätigkeit, zum anderen die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde und deren Kernaufgaben in der nächsten Zeit betrachten. Grasberger sprach sich dafür aus, situativ die Beträge eventuell etwas herunterzufahren, ohne irgendwie die Tätigkeiten der Vereine als tragende Säule schmälern zu wollen. Im nächsten Jahr könne es dann wieder ganz anders aussehen.

