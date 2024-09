Unbekannter fährt Vordach einer Garage an

Eine Unfallflucht hat eine Frau bei der Polizei in Burgau angezeigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hatte das Vordach ihrer Garage in der Straße am Feldle in Landensberg angefahren, teilt die Polizei mit. Aufgrund der Höhe kommt dafür nur ein Lastwagen oder das Fahrzeug eines Lieferdienstes in Betracht.

Der Schaden entstand in der vergangenen Woche zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Zeugen, insbesondere Anwohner, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen Am Feldle gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)