Unfall mit der Kreissäge: 21-Jähriger trennt sich Fingerkuppen ab

Ein schlimmer Unfall ist bei Sanierungsarbeiten in Landensberg passiert. Ein 21-jähriger Mann hat sich an einer Kreissäge schwer verletzt.

Bereits am Sonntag kam es zu einem schweren Unfall in Landensberg. Eine Familie war laut Informationen der Polizeiinspektion Burgau am Sonntag kurz vor Mittag mit Sanierungsarbeiten beschäftigt. Dabei nahm ein Familienmitglied eine Handkreissäge vom Boden auf, um diese wegzuräumen. Aus Versehen schaltete der 21-Jährige dabei die Säge ein und geriet mit der rechten Hand in das laufende Sägeblatt. Dabei wurden ihm an mehreren Fingern Glieder abgetrennt. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in die Handchirurgie der Universitätsklinik Augsburg gebracht. (AZ)